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Шепот
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Шепот (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, The Whispers
Ужасы, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Враждебный инопланетный разум стремится покорить Землю. Невольными помощниками пришельцев становятся дети, нуждающиеся в воображаемом друге. Фантазии озорников, играющих с невидимыми приятелями, мало интересуют родителей и воспитателей, пока странные забавы не заканчиваются катастрофой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шепот»