Шепот (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2015, The Whispers
Ужасы, Мистика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Враждебный инопланетный разум стремится покорить Землю. Невольными помощниками пришельцев становятся дети, нуждающиеся в воображаемом друге. Фантазии озорников, играющих с невидимыми приятелями, мало интересуют родителей и воспитателей, пока странные забавы не заканчиваются катастрофой.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

