Шепот (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2015, The Whispers
Ужасы, Мистика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Враждебный инопланетный разум стремится покорить Землю. Невольными помощниками пришельцев становятся дети, нуждающиеся в воображаемом друге. Фантазии озорников, играющих с невидимыми приятелями, мало интересуют родителей и воспитателей, пока странные забавы не заканчиваются катастрофой.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КФРежиссёр
Кеннет
Финк
- ППРежиссёр
П.Дж.
Пеше
- Режиссёр
Брэд
Тернер
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- ДУАктёр
Дерек
Уэбстер
- Актриса
Кайли
Роджерс
- КХАктёр
Кайл
Харрисон Брейткопф
- ККАктриса
Кристен
Коннолли
- ДЭАктёр
Дэвид
Эндрюс
- КДАктриса
Каталина
Денис
- ЭРАктриса
Эбби
Райдер Фортсон
- ЗЭСценарист
Зак
Эстрин
- ХХСценарист
Холли
Харольд
- ЭТСценарист
Элисон
Татлок
- ЗЭПродюсер
Зак
Эстрин
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- РФПродюсер
Рон
Френч
- СЭХудожник
Скотт
Энге
- МСХудожник
Майкл
С. Болтон
- ДКМонтажёр
Джек
Колвелл
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ДКОператор
Джефф
Каттер
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан