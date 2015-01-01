Шефы. Серия 4
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Шефы (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2015, Chefs
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мини-сериал рассказывает о шеф-поваре знаменитого французского заведения, готовом пойти на всe ради спасения собственного ресторана. А также, о его отношениях с другими людьми, в полностью неполиткорректном мире…

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

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