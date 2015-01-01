Шефы (сериал, 2015) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Мини-сериал рассказывает о шеф-поваре знаменитого французского заведения, готовом пойти на всe ради спасения собственного ресторана. А также, о его отношениях с другими людьми, в полностью неполиткорректном мире…



Сериал Шефы 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.