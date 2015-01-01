Шефы (сериал, 2015) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2015, Chefs
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Мини-сериал рассказывает о шеф-поваре знаменитого французского заведения, готовом пойти на всe ради спасения собственного ресторана. А также, о его отношениях с другими людьми, в полностью неполиткорректном мире…
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Информация
СтранаФранция
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АМРежиссёр
Арно
Малерб
- ККРежиссёр
Кловис
Корнийяк
- ККАктёр
Кловис
Корнийяк
- ЮБАктёр
Юго
Бекер
- АШАктриса
Анн
Шаррье
- НГАктёр
Николя
Гоб
- РРАктёр
Робен
Ренуччи
- ЗСАктёр
Зинедин
Суалем
- ЭФАктёр
Энтони
Фо
- ЖБАктёр
Жан
Бедибе
- ЛМАктёр
Лоран
Меноре
- КЛСценарист
Клод
Ле Пейп
- МФСценарист
Марион
Фестретс
- КМПродюсер
Ксавьер
Маттье
- ЖРПродюсер
Жан-Ив
Робен
- СМХудожница
Сандрин
Мовезен-Боск
- ПДХудожник
Патрик
Дюран
- ППОператор
Пенелопа
Пурриа