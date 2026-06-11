Шеф. Сезон 7. Серия 7
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Шеф
Шеф. Призраки прошлого
7-я серия
2024, Шеф. Сезон 7. Серия 7
Криминал18+
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Шеф (сериал, 2024) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

В Петербурге продолжается противостояние между Тихомировым и Кочевником: оба претендуют на власть в городе, но никто не хочет уступать. Свидетелем и невольным участником этой войны становится начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Виктор Расторгуев. С Тихомировым он давно связан дружескими отношениями, оба не раз спасали друг другу жизнь, а Кочевник оказал Расторгуеву услугу, и теперь главный герой ему обязан. Давний конфликт с новым начальником ГУ МВД генерал-лейтенантом Антоном Морозовым набирает обороты. Морозов, пользуясь своим положением, жёстко давит на Расторгуева, требуя навести в городе порядок, и контролирует каждый его шаг. Расторгуев подозревает, что в этой войне Морозов преследует свои личные интересы

Страна
Россия
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шеф»