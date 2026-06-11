Эта серия пока недоступна
Шеф (сериал, 2024) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
В Петербурге продолжается противостояние между Тихомировым и Кочевником: оба претендуют на власть в городе, но никто не хочет уступать. Свидетелем и невольным участником этой войны становится начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Виктор Расторгуев. С Тихомировым он давно связан дружескими отношениями, оба не раз спасали друг другу жизнь, а Кочевник оказал Расторгуеву услугу, и теперь главный герой ему обязан. Давний конфликт с новым начальником ГУ МВД генерал-лейтенантом Антоном Морозовым набирает обороты. Морозов, пользуясь своим положением, жёстко давит на Расторгуева, требуя навести в городе порядок, и контролирует каждый его шаг. Расторгуев подозревает, что в этой войне Морозов преследует свои личные интересы
Рейтинг
- ОЛРежиссёр
Олег
Ларин
- ААРежиссёр
Анатолий
Артамонов
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- Актёр
Ян
Цапник
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ЭЛАктёр
Эльдар
Лебедев
- АГАктёр
Антон
Горчаков
- Актёр
Аркадий
Коваль
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- Актёр
Сергей
Гамов
- ВМАктёр
Валерий
Малюшин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЯИАктёр
Ярослав
Иванов
- РЖАктёр
Роман
Жилкин
- АГАктёр
Александр
Гаврилов
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- АРПродюсер
Алексей
Рыбин
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ГКМонтажёр
Генрих
Кен
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- АВОператор
Александр
Ваталев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев