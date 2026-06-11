WinkСериалыШефШеф. Мужская работа11-я серия
2023, Шеф. Сезон 6. Серия 11
Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»
Шеф (сериал, 2023) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Расторгуев возглавляет операцию по захвату большой партии наркотиков, прибывшей на фуре в Подмосковье. Операцию проводят совместно с УСБ. Она стала возможной благодаря кроту, внедрённому к местным наркоторговцам. Единственное, что было известно об отправителях груза, — то, что это некий самарский авторитет. Однако непонятно, причём здесь Самара, ведь груз шёл из Питера. После скандала в Петербурге увольняют начальника УУР, заместитель которого сопровождал поставку. Расторгуев напоминает Новожилову о его обещании — отработать в министерстве два-три года и вернуться назад в северную столицу. Два-три года прошли, да и момент сейчас, когда кресло главного розыскника Санкт-Петербурга вакантно, самый подходящий. Расторгуев возвращается в Питер.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ОЛРежиссёр
Олег
Ларин
- ААРежиссёр
Анатолий
Артамонов
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- Актёр
Ян
Цапник
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ЭЛАктёр
Эльдар
Лебедев
- АГАктёр
Антон
Горчаков
- Актёр
Аркадий
Коваль
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АФАктёр
Алексей
Фокин
- Актёр
Сергей
Гамов
- ВМАктёр
Валерий
Малюшин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЯИАктёр
Ярослав
Иванов
- РЖАктёр
Роман
Жилкин
- АГАктёр
Александр
Гаврилов
- Актёр
Артём
Кузьмин
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- АРПродюсер
Алексей
Рыбин
- МЗХудожница
Мария
Золина
- ГКМонтажёр
Генрих
Кен
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- АВОператор
Александр
Ваталев
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев