Щенячий патруль. Сезон 7. Серия 714
Wink
Детям
Щенячий патруль
7-й сезон
714-я серия

Щенячий патруль (мультсериал, 2019) сезон 7 серия 714 смотреть онлайн

8.52019, PAW Patrol
Мультсериалы, Приключения0+

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О сериале

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Щенячий патруль»