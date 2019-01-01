Щенячий патруль. Сезон 7. Серия 702
Wink
Детям
Щенячий патруль
7-й сезон
702-я серия

Щенячий патруль (мультсериал, 2019) сезон 7 серия 702 смотреть онлайн

8.12019, PAW Patrol
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Суперпопулярный мультсериал для самых маленьких. Смышленый десятилетний мальчик Зик Райдер собирает команду бесстрашных пeсиков, которые защищают горожан от самых разных напастей. У каждого из восьми отважных щенков свой уникальный характер и собственный метод решения проблем.

Сериал Щенячий патруль 7 сезон 702 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Мультсериалы
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Щенячий патруль»