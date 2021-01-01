Шамиль Абдурахимов vs Крис Дакас
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UFC 266
1-й сезон
Шамиль Абдурахимов vs Крис Дакас

UFC 266 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.92021, UFC
Спорт, Спорт18+

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Сюжет

Тренеры 29 сезона реалити-шоу "Универсальный боец" сошлись в октагоне в бою за титул чемпиона полулегкого веса. Соперником действующего чемпиона дивизиона Александра Волкановски стал претендент на пояс #1 Брайэн Ортега. В со-главном событии турнира чемпионка наилегчайшего веса - Валентина Шевченко, защищала титул в поединке с Лорен Мeрфи. А также бой-реванш между Ником Диазом и Робби Лоулером.

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