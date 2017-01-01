Шахерезада. Нерассказанные истории (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Отважная девушка Шахерезада должна помочь своему другу принцу Кариму вернуться на его законный трон. Карим был свергнут своим братом и с помощью злых заклинаний превращен в синего монстра. Шахерезада и ее преданный друг вынуждены покинуть Золотой Город, чтобы найти волшебное средство – Древо Жизни, которое помогло бы принцу вновь стать человеком. Путешествие друзей пролегает через волшебные страны и таинственные острова, где обитают джины, султаны и мифические существа. Во время приключений Шахерезада и Карим встретят легендарных героев арабских сказок: Алладина, Синдбада и Али-бабу. А так же подружатся с забавным джином Халилом, который будет сопровождать их в их непростом путешествии и иногда давать важные подсказки.

