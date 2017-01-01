Шахерезада. Нерассказанные истории (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Отважная девушка Шахерезада должна помочь своему другу принцу Кариму вернуться на его законный трон. Карим был свергнут своим братом и с помощью злых заклинаний превращен в синего монстра. Шахерезада и ее преданный друг вынуждены покинуть Золотой Город, чтобы найти волшебное средство – Древо Жизни, которое помогло бы принцу вновь стать человеком. Путешествие друзей пролегает через волшебные страны и таинственные острова, где обитают джины, султаны и мифические существа. Во время приключений Шахерезада и Карим встретят легендарных героев арабских сказок: Алладина, Синдбада и Али-бабу. А так же подружатся с забавным джином Халилом, который будет сопровождать их в их непростом путешествии и иногда давать важные подсказки.
СтранаАвстралия, Индия, Германия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джоди
Гэннон
- ЛДРежиссёр
Люк
Джуревисиус
- ДКАктриса
Джемма-Эшли
Каплан
- МКАктёр
Мэттью
Коннелл
- ЛДАктёр
Люк
Джуревисиус
- ТЛАктёр
Трой
Ларкин
- ГПАктёр
Грант
Пиро
- ДГАктёр
Джоди
Гэннон
- ПХАктёр
Патрик
Харви
- РОАктриса
Рослин
Оадс
- НБАктриса
Натали
Бонд
- ДРАктёр
Дэвид
Рэйвенсвуд
- МДСценарист
Майк
Дрэч
- ММСценарист
Марк
Мейер
- ПДПродюсер
П.
Джаякумар
- ЮДАктриса дубляжа
Юлия
Довганишина
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина