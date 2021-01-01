Шаен Бэйс vs Монсеррат Конехо
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UFC Fight Night Las Vegas 22
UFC Fight Night Las Vegas 22
Шаен Бэйс vs Монсеррат Конехо

UFC Fight Night Las Vegas 22 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Бой в среднем весе между Дереком Брансоном (#7 рейтинга) и Кэвином Холлэндом (#10 рейтинга) стал главным событием турнира. Дерек Брансон шeл на серии из трех побед, Кэвин Холлэнд сражался за пятую.

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Жанр
Спорт
Время
56 мин / 00:56

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