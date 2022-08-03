Сговор. Серия 4
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Сговор (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, Hassel
Триллер, Криминал18+

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О сериале

Криминальная драма по мотивам романов о шведском детективе Роланде Хасселе. Средь бела дня убит полицейский, и нити в этом деле ведут прямо в коридоры власти. Расследованием занимается детектив Хассель, который потерял не просто начальника, а близкого друга. И ради правосудия он готов выйти за рамки закона.

Страна
Бельгия, Германия, Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сговор»