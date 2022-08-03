Сговор (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2017, Hassel
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Криминальная драма по мотивам романов о шведском детективе Роланде Хасселе. Средь бела дня убит полицейский, и нити в этом деле ведут прямо в коридоры власти. Расследованием занимается детектив Хассель, который потерял не просто начальника, а близкого друга. И ради правосудия он готов выйти за рамки закона.
Рейтинг
5.6 IMDb
- АКРежиссёр
Амир
Камдин
- ЭЭРежиссёр
Эрик
Эгер
- ЭРРежиссёр
Эшреф
Рейбрук
- ОРАктёр
Ола
Рапас
- АОАктриса
Алиетт
Офейм
- ВЛАктриса
Вилма
Лиден
- ШРАктёр
Шанти
Рони
- ТХАктёр
Тома
Холмин
- НБАктриса
Нанна
Блонделл
- АГАктриса
Ана
Гиль де Мелу Насименто
- ДНАктёр
Дэвид
Нзинга
- КВАктёр
Кристофер
Вагелин
- Актёр
Йенс
Хультен
- МФПродюсер
Мальте
Форселл
- СХПродюсер
Соня
Хермеле
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЙРХудожница
Йованна
Ремаюс Йонсон
- ХКМонтажёр
Хокан
Карлссон
- ЙСКомпозитор
Йоаким
Старандер
- НАКомпозитор
Никке
Андерссон