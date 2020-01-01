8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

На данном уроке мы познакомимся с понятиями культура, духовная сфера общества. Выясним, что можно считать культурой, а что называют культурой в повседневной жизни ошибочно. Рассмотрим структуру духовной сферы общества, еe основные особенности и значение для человечества.



