Сезон наград (сериал, 2015) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Ток-шоу американского астрофизика и популяризатора науки Нила Деграсса Тайсона, созданное как продолжение одноименного подкаста. В каждом выпуске в гости к ведущему приходят учeные, знаменитости и эксперты в разных областях знаний, чтобы обсудить резонансные научные вопросы.



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