Сезон наград. Серия 1
Wink
Сериалы
Сезон наград
1-й сезон
1-я серия

Сезон наград (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, AWARD SEASONS
18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ток-шоу американского астрофизика и популяризатора науки Нила Деграсса Тайсона, созданное как продолжение одноименного подкаста. В каждом выпуске в гости к ведущему приходят учeные, знаменитости и эксперты в разных областях знаний, чтобы обсудить резонансные научные вопросы.

Сериал Сезон наград 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Рейтинг