Североамериканские колонии в борьбе за независимость
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Североамериканские колонии в борьбе за независимость

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

6.32011, Североамериканские колонии в борьбе за независимость
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

На сегодняшнем занятии мы рассмотрим причины, ход и итоги войны за независимость в США.

Сериал Североамериканские колонии в борьбе за независимость 4 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг