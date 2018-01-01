Северное сияние. Шорох крыльев (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Северное сияние. Шорох крыльев. Серия 2
Северное сияние. Шорох крыльев
1-й сезон
2-я серия

8.72018, Северное сияние. Шорох крыльев. Серия 2
Детектив, Мистика12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Приключения детективщицы Агаты Север и ее помощницы Маруси продолжаются. Окутанный мистикой остров преподносит героиням очередной шокирующий сюрприз ― девушки находят труп мужчины. Пытаясь выяснить обстоятельства смерти, они понимают, что местные легенды про вампиров вовсе не беспочвенны.

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

