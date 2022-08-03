7 класс. География (сериал, 2020) сезон 13 серия 4 смотреть онлайн

Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия. Особенности природы
Северная и северо-восточная часть Евразии единые по географическому положению. Они различаются по природным особенностям входящих в них районов. Здесь находятся обширные равнины разной высоты с окружающими их горами. В Восточную Азию объединены разнородные территории с муссонным климатом.

