Северная Америка (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2011, North America
Документальный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Канал National Geographic приглашает вас в увлекательное путешествие по Северной Америке. Вы побываете в районе Биг-Сюр в Калифорнии, где на фоне красивейшей природы идет ожесточенная борьба за выживание и за территорию, а также — насладитесь дикой природой Аляски и горными видами.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.5 IMDb