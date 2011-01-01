WinkДетямСеверная Америка1-й сезон1-я серия
Северная Америка (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2011, North America
Документальные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Канал National Geographic приглашает вас в увлекательное путешествие по Северной Америке. Вы побываете в районе Биг-Сюр в Калифорнии, где на фоне красивейшей природы идет ожесточенная борьба за выживание и за территорию, а также — насладитесь дикой природой Аляски и горными видами.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.5 IMDb