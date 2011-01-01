Северная Америка накануне европейского вторжения
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Северная Америка накануне европейского вторжения

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

6.32011, Северная Америка накануне европейского вторжения
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Знаете ли вы, как жили коренные народы Северной Америки до вторжения европейцев: чем занимались, на кого охотились, что изготавливали, какую одежду носили и зачем раскрашивали краской лицо, а на головах носили головные уборы с перьями? Изучив данный урок, вы найдете ответы на все вышеперечисленные вопросы.

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