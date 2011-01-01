7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Знаете ли вы, как жили коренные народы Северной Америки до вторжения европейцев: чем занимались, на кого охотились, что изготавливали, какую одежду носил�и и зачем раскрашивали краской лицо, а на головах носили головные уборы с перьями? Изучив данный урок, вы найдете ответы на все вышеперечисленные вопросы.



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