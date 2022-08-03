Сестра. Серия 2
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Сестра (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Because the Night
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На протяжении десяти лет Натан наслаждался счастливым браком и спокойной, размеренной жизнью. Но однажды на его пороге появляется Боб - давно забытый незваный гость, который приносит шокирующие новости, запускающие цепочку катастрофических событий.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb