Wink
Сериалы
Сестра Джеки
4-й сезон
6-я серия

Сестра Джеки (сериал, 2012) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2012, Nurse Jackie
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Медсестра Джеки-волевая и талантливая, но очень испорченная и грубая женщина. Она пытается отыскать хоть какой-нибудь баланс между работой в центральной нью-йоркской больнице и сложной личной жизнью. Каждый рабочий день она делает выбор между собственными слабостями, докторами и пациентами

Сериал Сестра Джеки 4 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестра Джеки»