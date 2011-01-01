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Сестра Джеки
3-й сезон
1-я серия

Сестра Джеки (сериал, 2011) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2011, Nurse Jackie
Драма18+

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О сериале

Медсестра Джеки-волевая и талантливая, но очень испорченная и грубая женщина. Она пытается отыскать хоть какой-нибудь баланс между работой в центральной нью-йоркской больнице и сложной личной жизнью. Каждый рабочий день она делает выбор между собственными слабостями, докторами и пациентами

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестра Джеки»