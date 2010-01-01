WinkСериалыСестра Джеки2-й сезон9-я серия
Сестра Джеки (сериал, 2010) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
2010, Nurse Jackie
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Медсестра Джеки-волевая и талантливая, но очень испорченная и грубая женщина. Она пытается отыскать хоть какой-нибудь баланс между работой в центральной нью-йоркской больнице и сложной личной жизнью. Каждый рабочий день она делает выбор между собственными слабостями, докторами и пациентами
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Пол
Фиг
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- БУРежиссёр
Брендан
Уолш
- РАРежиссёр
Рэндолл
Айнхорн
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- Актриса
Мерритт
Уивер
- Актёр
Пол
Шульц
- Актёр
Доминик
Фумуса
- Актриса
Руби
Джеринс
- СУАктёр
Стивен
Уоллем
- АДАктриса
Анна
Дивер Смит
- Актёр
Питер
Фачинелли
- МААктриса
Маккензи
Аладжем
- Актриса
Ив
Бэст
- ЛБСценарист
Лиз
Бриксиус
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- ЛУСценарист
Линда
Уоллем
- НФСценарист
Нэнси
Фичман
- ЛБПродюсер
Лиз
Бриксиус
- РДПродюсер
Ричи
Джексон
- ЛУПродюсер
Линда
Уоллем
- БКПродюсер
Брэд
Карпентер
- АШХудожник
Адам
Шер
- БШХудожник
Боб
Шоу
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- КЛОператор
Кристофер
ЛяВассёр
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ЛККомпозитор
Лиза
Коулмэн
- УМКомпозитор
Уэнди
Мелвойн
- ПИКомпозитор
Пэт
Ирвин