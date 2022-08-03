Медсестра Джеки-волевая и талантливая, но очень испорченная и грубая женщина. Она пытается отыскать хоть какой-нибудь баланс между работой в центральной нью-йоркской больнице и сложной личной жизнью. Каждый рабочий день она делает выбор между собственными слабостями, докторами и пациентами

