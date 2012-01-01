Сесар Миллан (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Всемирно известный исследователь собачьего поведения Сесар Миллан ищет идеальных кандидатов, которые заберут себе домой спасенных собак. У этих собак есть проблемы с поведением, которые мешают им найти новых хозяев. В каждом эпизоде Сесар будет решать, кто из трех имеющихся кандидатов станет лучшим хозяином для собаки, устраивая им двухдневные тестирования. Цель заключается в том, чтобы сделать правильный выбор и определить собак в наиболее подходящий для них дом. Миссия Сесара – спасти брошенных собак и показать людям, в каком отчаянном положении находятся братья наши меньшие.



