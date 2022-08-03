WinkДетямСесар Миллан1-й сезон12-я серия
Сесар Миллан (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
2012, Cesar Millan's Leader of the Pack
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Всемирно известный исследователь собачьего поведения Сесар Миллан ищет идеальных кандидатов, которые заберут себе домой спасенных собак. У этих собак есть проблемы с поведением, которые мешают им найти новых хозяев. В каждом эпизоде Сесар будет решать, кто из трех имеющихся кандидатов станет лучшим хозяином для собаки, устраивая им двухдневные тестирования. Цель заключается в том, чтобы сделать правильный выбор и определить собак в наиболее подходящий для них дом. Миссия Сесара – спасти брошенных собак и показать людям, в каком отчаянном положении находятся братья наши меньшие.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.8 IMDb