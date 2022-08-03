11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

В ходе урока все желающие смогут получить представление о теме «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах». В начале урока преподаватель рассказывает об истории появления понятия «Серебряный век» относительно русской поэзии, подчeркивает, что этот термин употребляется скорее для красоты, а на самом деле это период модернизма в литературе – конец XIX – начало XX веков. На протяжении урока разбирается творчество наиболее значимых поэтов периода модернизма, раскрывается понятие синкретизма в искусстве.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

