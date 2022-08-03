WinkДетямСердце ангела1-й сезон5-я серия
Сердце ангела (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2015, Сердце ангела. Сезон 1. Серия 5
Детектив12+
О сериале
Коррумпированному полицейскому, оказавшемуся на грани смерти, пересаживают сердце донора — честного пожарного. Постепенно он превращается в другого человека и ему кажется, что он больше не может совершать черные дела… Ведь теперь у него другое сердце.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ИКРежиссёр
Илья
Казанков
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Алёна
Бабенко
- МТАктёр
Максим
Тихонов
- Актриса
Екатерина
Климова
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- ОГАктриса
Ольга
Горленкова
- АОСценарист
Алексей
Онищенко
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ВКОператор
Вячеслав
Казанцев
- ГЕОператор
Георгий
Егоров
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев