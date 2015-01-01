Сердце ангела (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Коррумпированному полицейскому, оказавшемуся на грани смерти, пересаживают сердце донора — честного пожарного. Постепенно он превращается в другого человека и ему кажется, что он больше не может совершать черные дела… Ведь теперь у него другое сердце.



Сериал Сердце ангела 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.