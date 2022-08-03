Wink
Детям
Сердце ангела
1-й сезон
1-я серия

Сердце ангела (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Сердце ангела. Сезон 1. Серия 1
Детектив12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Коррумпированному полицейскому, оказавшемуся на грани смерти, пересаживают сердце донора — честного пожарного. Постепенно он превращается в другого человека и ему кажется, что он больше не может совершать черные дела… Ведь теперь у него другое сердце.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сердце ангела»