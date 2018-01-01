Семья весом в тонну. Серия 4
Wink
Детям
Семья весом в тонну
1-й сезон
4-я серия

Семья весом в тонну (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2018, Family By The Ton
ТВ-шоу12+

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Сюжет

Андерсоны - типичное американское семейство за одним большим исключением: все шестеро ближайших родственников страдают морбидным ожирением. Общий вес семьи переваливает за тонну. Решив в корне изменить свою жизнь, Андерсоны садятся на диету.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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