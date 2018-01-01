Семья весом в тонну (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Андерсоны - типичное американское семейство за одним большим исключением: все шестеро ближайших родственников страдают морбидным ожирением. Общий вес семьи переваливает за тонну. Решив в корне изменить свою жизнь, Андерсоны садятся на диету.



