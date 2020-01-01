Семья как социальная группа и институт
Wink
Детям
11 класс. Обществознание
Социальная сфера жизни общества
Семья как социальная группа и институт

11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

5.52020, Семья как социальная группа и институт
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Одна из теорий возникновения государства сводится к копированию государством семейных отношений. Поэтому семья как институт общественной жизни необыкновенно важна. Что такое семья и брак? Что понимается под понятием жизненный цикл семьи? Ответы на эти вопросы мы найдем в ходе этого урока.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Семья как социальная группа и институт 2 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг