Сэмми и компания. Сезон 2. Серия 32
Wink
Детям
Сэмми и компания
2-й сезон
32-я серия

Сэмми и компания (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн

7.22016, Сэмми и компания. Сезон 2. Серия 32
Мультсериалы6+

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Сюжет

Для маленькой черепашки подводный мир — самое безопасное место. Здесь акулы, пираньи, змеи, а на берегу поджидают люди. И наш маленький Сэмми хочет узнать весь мир, от полярных льдов до субтропиков. Путешествие продлится ровно полвека, начиная с 1959 года, за это время даже климат успеет измениться.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

5.8 IMDb