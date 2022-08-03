WinkДетямСэмми и компания1-й сезон50-я серия
Сэмми и компания (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн
7.22014, Сэмми и компания. Сезон 1. Серия 50
Мультсериалы6+
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О сериале
Для маленькой черепашки подводный мир — самое безопасное место. Здесь акулы, пираньи, змеи, а на берегу поджидают люди. И наш маленький Сэмми хочет узнать весь мир, от полярных льдов до субтропиков. Путешествие продлится ровно полвека, начиная с 1959 года, за это время даже климат успеет измениться.
СтранаФранция
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
6.3 IMDb