WinkДетямСэмми и компания1-й сезон44-я серия
Сэмми и компания (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн
7.22014, Сэмми и компания. Сезон 1. Серия 44
Мультсериалы6+
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Сюжет
Для маленькой черепашки подводный мир — самое безопасное место. Здесь акулы, пираньи, змеи, а на берегу поджидают люди. И наш маленький Сэмми хочет узнать весь мир, от полярных льдов до субтропиков. Путешествие продлится ровно полвека, начиная с 1959 года, за это время даже климат успеет измениться.
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Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
5.8 IMDb