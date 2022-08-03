Сэмми и компания. Сезон 1. Серия 14
Wink
Детям
Сэмми и компания
1-й сезон
14-я серия

Сэмми и компания (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

7.22014, Сэмми и компания. Сезон 1. Серия 14
Мультсериалы6+

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О сериале

Для маленькой черепашки подводный мир — самое безопасное место. Здесь акулы, пираньи, змеи, а на берегу поджидают люди. И наш маленький Сэмми хочет узнать весь мир, от полярных льдов до субтропиков. Путешествие продлится ровно полвека, начиная с 1959 года, за это время даже климат успеет измениться.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.3 IMDb