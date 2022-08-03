Семейные тайны. Серия 2
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Семейные тайны (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.82020, Семейные тайны. Серия 2
Мелодрама18+

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О сериале

После рождения ребeнка отношения Ирины с мужем резко пошли в разлад. Алексей, который ещe совсем недавно был близким, любящим человеком, сторонится ее и старается как можно реже бывать дома. Но все меняется, когда ребeнок исчезает. Подозрения падают на многих, в том числе и на Алексея…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
90 мин / 01:30

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Актёры и съёмочная группа сериала «Семейные тайны»