Семейные тайны. Серия 1
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Семейные тайны (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.82020, Семейные тайны. Серия 1
Мелодрамы12+

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Сюжет

После рождения ребeнка отношения Ирины с мужем резко пошли в разлад. Алексей, который ещe совсем недавно был близким, любящим человеком, сторонится ее и старается как можно реже бывать дома. Но все меняется, когда ребeнок исчезает. Подозрения падают на многих, в том числе и на Алексея…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Семейные тайны»