Семейное Рождество с Джейми Оливером (сериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сериал раскроет нам секреты самого Джейми: как устроить семейный обед без проблем. Передача расскажет о том, как приготовить сочную индейку, гарнир, подливку и идеальные овощи, а также как использовать остатки, готовить лeгкие блюда, пудинги, еду для вечеринок и напитки.

