Семейное Рождество с Джейми Оливером. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Семейное Рождество с Джейми Оливером
1-й сезон
2-я серия

Семейное Рождество с Джейми Оливером (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2009, Jamie's Family Christmas
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал раскроет нам секреты самого Джейми: как устроить семейный обед без проблем. Передача расскажет о том, как приготовить сочную индейку, гарнир, подливку и идеальные овощи, а также как использовать остатки, готовить лeгкие блюда, пудинги, еду для вечеринок и напитки.

Сериал Семейное Рождество с Джейми Оливером 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.0 IMDb