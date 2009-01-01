Семейное Рождество с Джейми Оливером (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2009, Jamie's Family Christmas
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал раскроет нам секреты самого Джейми: как устроить семейный обед без проблем. Передача расскажет о том, как приготовить сочную индейку, гарнир, подливку и идеальные овощи, а также как использовать остатки, готовить лeгкие блюда, пудинги, еду для вечеринок и напитки.
СтранаВеликобритания
ЖанрТВ-шоу
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.0 IMDb