WinkДетям10 класс. ОбществознаниеЧеловек и правоСемейное право. Ч. 2
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн
6.32020, Семейное право. Ч. 2
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом занятии мы продолжим изучение темы Семейное право. Часть 2. На нем мы поговорим о том, как российское семейное право регулирует положение детей. Для этого рассмотрим ряд вопросов, возникающих в этой отрасли права, а именно: условия возникновения родительских прав, обязанности родителей по отношению к своему ребенку, права ребенка.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!