10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

На этом занятии мы продолжим изучение темы Семейное право. Часть 2. На нем мы поговорим о том, как российское семейное право регулирует положение детей. Для этого рассмотрим ряд вопросов, возникающих в этой отрасли права, а именно: условия возникновения родительских прав, обязанности родителей по отношению к своему ребенку, права ребенка.



