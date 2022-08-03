Вашему вниманию предлагается видеоурок, который поможет получить представление на тему Семейное право. Часть 1. На нем мы рассмотрим одну из наиболее важных отраслей российского права семейное право. Поговорим о правовых институтах семьи и брака, дадим правовое определение семьи, которое несколько отличается от социологического.



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