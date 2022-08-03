WinkДетям10 класс. ОбществознаниеЧеловек и правоСемейное право. Ч. 1
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн
6.32020, Семейное право. Ч. 1
Образовательные18+
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О сериале
Вашему вниманию предлагается видеоурок, который поможет получить представление на тему Семейное право. Часть 1. На нем мы рассмотрим одну из наиболее важных отраслей российского права семейное право. Поговорим о правовых институтах семьи и брака, дадим правовое определение семьи, которое несколько отличается от социологического.
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