Семейное право. Ч. 1
Wink
Детям
10 класс. Обществознание
Человек и право
Семейное право. Ч. 1

10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

6.32020, Семейное право. Ч. 1
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вашему вниманию предлагается видеоурок, который поможет получить представление на тему Семейное право. Часть 1. На нем мы рассмотрим одну из наиболее важных отраслей российского права семейное право. Поговорим о правовых институтах семьи и брака, дадим правовое определение семьи, которое несколько отличается от социологического.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг