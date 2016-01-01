WinkДетямСемейка Хаппо2-й сезон49-я серия
Семейка Хаппо (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 49 смотреть онлайн
7.92016, The Happos Family
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Семья Хаппо живeт в сафари-парке. Всe утро посетители проезжают мимо них и делают снимки лежащих на солнце бегемотов. Но как только ворота парка закрываются за последним посетителем Хаппо выходят из воды. Настала пора для веселья и приключений в стиле Хаппо!
Сериал Семейка Хаппо 2 сезон 49 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
5.4 IMDb