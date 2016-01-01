Семейка Хаппо (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

Семья Хаппо живeт в сафари-парке. Всe утро посетители проезжают мимо них и делают снимки лежащих на солнце бегемотов. Но как только ворота парка закрываются за последним посетителем Хаппо выходят из воды. Настала пора для веселья и приключений в стиле Хаппо!

